В Сумгайыте возникли перебои с водоснабжением

В некоторых частях города Сумгайыт возникли перебои в подаче воды.

Как сообщили Day.Az в Управлении водоканала, в связи с аварией на магистральном водопроводе диаметром 1 000 мм на территории поселка Джейранбатан в части города приостановлена ​​подача воды.

После завершения работ по устранению последствий аварии водоснабжение будет постепенно восстановлено с 21:00.