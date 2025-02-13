https://news.day.az/society/1730063.html В Сумгайыте возникли перебои с водоснабжением В некоторых частях города Сумгайыт возникли перебои в подаче воды. Как сообщили Day.Az в Управлении водоканала, в связи с аварией на магистральном водопроводе диаметром 1 000 мм на территории поселка Джейранбатан в части города приостановлена подача воды.
В Сумгайыте возникли перебои с водоснабжением
В некоторых частях города Сумгайыт возникли перебои в подаче воды.
Как сообщили Day.Az в Управлении водоканала, в связи с аварией на магистральном водопроводе диаметром 1 000 мм на территории поселка Джейранбатан в части города приостановлена подача воды.
После завершения работ по устранению последствий аварии водоснабжение будет постепенно восстановлено с 21:00.
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