Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Министерства внутренних дел Азербайджана выпустило предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, передает Day.Az.

"Наблюдаемая в настоящее время дождливая погода не только создает неблагоприятные условия на дорогах, но и значительно увеличивает риск несчастных случаев.

Скользкое дорожное покрытие в дождливую погоду, ограничение дальности видимости и другие критические погодные условия требуют от участников движения осторожности и беспрекословного соблюдения правил.

Учитывая, что в выходные дни интенсивность движения на автомагистралях будет увеличиваться, водителям, особенно выезжающим в поездку, рекомендуется минимизировать превышение скорости, соблюдать дистанцию сверх нормы, следить за тем, чтобы стеклоподъемники автомобиля, осветительные приборы находились в исправном состоянии, быть внимательными при обгоне, маневрировании.

Главное управление Государственной дорожной полиции не только отмечает, что неблагоприятная погода создает ряд трудностей и для пешеходов, но и призывает их быть ответственными, неукоснительно соблюдать правила", - говорится в предупреждении.