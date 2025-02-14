Тяжелая авария в Баку

Минувшим вечером в Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, в районе 22:30 на улице Ага Нематулла в Наримановском районе столкнулись автомобили марок "Toyota Prius" и "ВАЗ 2101".

В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончался житель Агдашского района Фарид Мехман оглу Зульфугаров 1993 г.р., еще три человека получили серьезные телесные повреждения.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.