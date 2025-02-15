https://news.day.az/society/1730421.html

На одной из магистралей восстановлен скоростной режим

На дороге круг Зых - аэропорт восстановлен режим скорости, который ранее был снижен на 20 км/ч. Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД. "На некоторых полосах трассы круг Зых - аэропорт восстановлен режим скорости, сниженный на 20 км/ч из-за дождливой погоды", - сообщили в центре.