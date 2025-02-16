Иностранцы сдадут экзамен по азербайджанскому языку

В Азербайджане состоится экзамен на степень доктора философии по азербайджанскому языку для иностранцец и лиц без гражданства.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Сообщается, что экзамен на доктора философии и разговорный блок по азербайджанскому языку для иностранцев и лица без гражданства пройдет 17 февраля.

Ранее мы сообщали, что прошли экзамены в магистратуру и на получение степени доктора философии