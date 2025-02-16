https://news.day.az/society/1730704.html Иностранцы сдадут экзамен по азербайджанскому языку В Азербайджане состоится экзамен на степень доктора философии по азербайджанскому языку для иностранцец и лиц без гражданства. Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Иностранцы сдадут экзамен по азербайджанскому языку
В Азербайджане состоится экзамен на степень доктора философии по азербайджанскому языку для иностранцец и лиц без гражданства.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Сообщается, что экзамен на доктора философии и разговорный блок по азербайджанскому языку для иностранцев и лица без гражданства пройдет 17 февраля.
Ранее мы сообщали, что прошли экзамены в магистратуру и на получение степени доктора философии
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