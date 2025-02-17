https://news.day.az/society/1730745.html Потасовка между фанатами «Нефтчи» и «Карабаха» - есть задержанные Вчера перед началом матча между "Нефтчи" и "Карабах" между фанатами команд произошла потасовка. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, полиция приняла необходимые превентивные меры в связи с инцидентом. Сообщается, что четыре человека были задержаны и доставлены в районное управление полиции. Ведется расследование.
Потасовка между фанатами «Нефтчи» и «Карабаха» - есть задержанные
Вчера перед началом матча между "Нефтчи" и "Карабах" между фанатами команд произошла потасовка.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, полиция приняла необходимые превентивные меры в связи с инцидентом.
Сообщается, что четыре человека были задержаны и доставлены в районное управление полиции.
Ведется расследование.
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