Потасовка между фанатами «Нефтчи» и «Карабаха»

Вчера перед началом матча между "Нефтчи" и "Карабах" между фанатами команд произошла потасовка.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, полиция приняла необходимые превентивные меры в связи с инцидентом.

Сообщается, что четыре человека были задержаны и доставлены в районное управление полиции.

Ведется расследование.