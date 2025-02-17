https://news.day.az/society/1730745.html

Потасовка между фанатами «Нефтчи» и «Карабаха» - есть задержанные

Вчера перед началом матча между "Нефтчи" и "Карабах" между фанатами команд произошла потасовка. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, полиция приняла необходимые превентивные меры в связи с инцидентом. Сообщается, что четыре человека были задержаны и доставлены в районное управление полиции. Ведется расследование.