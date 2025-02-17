В Баку начнется новый снос старых домов - изменятся ли цены на аренду? - ВИДЕО
Старые здания, находящиеся в аварийном состоянии, будут снесены.
Как сообщает Day.Az, согласно решению, принятому Кабмином, в Баку планируется снос жилых домов в следующих районах: 63 дома в Сураханы, 226 - в Насими, 99 - в Хатаи, 219 - в Нериманова, 131 - в Низами, 18 - в Ясамале, 41 - в Сабаиле и 297 - в Пираллахи.
Рынок недвижимости также ощутит влияние поэтапного процесса сноса в городской черте.
Эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев отметил, что количество людей, ищущих квартиры для аренды в этих районах, возрастет.
Эксперт считает, что поэтапное проведение сноса будет наиболее целесообразным, так как это поможет удержать цены более стабильными.
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