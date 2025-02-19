В Баку организован медиа-тур в первое инклюзивное кафе Kashalata

При совместной организации Агентства развития медиа Азербайджана и Общественного объединения Birgə və Sağlam сегодня был проведен медиа-тур в первое инклюзивное кафе Баку Kashalata, сообщает Trend Life.

Основной целью мероприятия было ознакомление представителей СМИ с инклюзивной моделью занятости и информирование общественности об инициативе, которая способствует интеграции молодежи с аутизмом в общество. В рамках мероприятия представители СМИ ознакомились с деятельностью кафе, узнали о повседневной рабочей среде молодых людей с аутизмом, развивающих профессиональные навыки.

Председатель Общественного объединения Birgə və Sağlam Айтян Эйналова подчеркнула, что кафе Kashalata является важной платформой для приобщения молодежи с аутизмом к рынку труда, отметив важность реализации этой инициативы в устойчивом и широком масштабе. Реализация данного проекта в качестве пилотного началась семь лет назад при содействии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, Государственного агентства занятости при министерстве, Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA), SOCAR, PAŞA Holding и Trendyol.

Цель этой инициативы - поддержать трудоустройство молодых людей с ограниченными возможностями и способствовать их интеграции в общество. Кафе, расположенное по адресу: улица Узеира Гаджибейли, 57, предоставляет рабочие места для около 20 молодых людей, 10 из которых имеют физические ограничения. Вместе с профессиональными поварами, барменами и официантами работают взрослые люди с аутизмом.

В планах создание сети Kashalata, в том числе расширение деятельности в регионы страны.

Заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли в своем выступлении подчеркнул важность инклюзивной занятости для общества и отметил, что внимание СМИ к этой теме внесет важный вклад в социальную интеграцию молодежи с аутизмом. Было отмечено, что обеспечение равных возможностей для уязвимых групп в обществе и создание для них инклюзивных возможностей является одним из приоритетных направлений социальной политики, проводимой в нашей стране.

В конце мероприятия была представлена концертная программа молодых людей с аутизмом Mavi Ürəklər. Была выражена уверенность, что кафе Kashalata будет и дальше играть важную роль в интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество.