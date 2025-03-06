Вниманию водителей! - в Баку внедряют меры для более свободного трафика
В последние дни пробки в вечерние часы на центральных улицах и проспектах Баку стали более продолжительными, а количество перегруженных дорог возросло.
Как передает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, согласно наблюдениям, этот процесс начался 3 марта и, вероятно, сохранится в ближайшее время.
С целью увеличения интенсивности на дорогах и проспектах Баку светофоры работают в режиме "зеленой волны".
Представляем эти улицы и проспекты:
1. Ул. С. Вургуна;
2. Ул. А.Бакиханова;
3. Ул. М. Мушфига;
4. Ул. Мехди Гусейна;
5. Ул. Ш. Бадалбейли;
6. Ул. М. Физули;
7. Ул. Р.Бейбутова;
8. Ул. К. Рагимова;
9. Ул. 28 Мая;
10. Ул. У. Гаджибейли;
11. Ул. Ю. Сафарова;
12. Ул. А. Джалилова;
13. Ул. Ак. Гасана Алиева;
14. Ул. Гюляры Гадирбековой;
15. Ул. Истиглалийят;
16. Ул. Дж. Гаджибейли;
17. Ул. А.Агаоглу;
18. Ул. М.Вагифа;
19. Ул. А. Демирчизаде;
20. Ул. Насиб бека Юсифбейли;
21. Ул. Я.В.Чемензаминли;
22. Ул. М.Араза;
23. Ул. Назыма Хикмета;
24. Ул. М. Мехдизаде;
25. Ул. Низами;
26. Ул. Сулеймана Рагимова;
27. Тбилисский проспект;
28. Просп. 8 Ноября;
29. Просп. Г. Гараева;
30. Просп. Строителей;
31. Просп. Нефтяников;
32. Просп. З. Алиевой, 32;
33. Просп. Азадлыг;
34. Просп. Азербайджана, 34;
35. Просп. Хатаи;
36. Просп. Ататюрка;
37. Просп. Парламента;
38. Просп. Ф.Х. Хойского.
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