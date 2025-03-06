Вниманию водителей!

- в Баку внедряют меры для более свободного трафика

В последние дни пробки в вечерние часы на центральных улицах и проспектах Баку стали более продолжительными, а количество перегруженных дорог возросло.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, согласно наблюдениям, этот процесс начался 3 марта и, вероятно, сохранится в ближайшее время.

С целью увеличения интенсивности на дорогах и проспектах Баку светофоры работают в режиме "зеленой волны".

Представляем эти улицы и проспекты:

1. Ул. С. Вургуна;

2. Ул. А.Бакиханова;

3. Ул. М. Мушфига;

4. Ул. Мехди Гусейна;

5. Ул. Ш. Бадалбейли;

6. Ул. М. Физули;

7. Ул. Р.Бейбутова;

8. Ул. К. Рагимова;

9. Ул. 28 Мая;

10. Ул. У. Гаджибейли;

11. Ул. Ю. Сафарова;

12. Ул. А. Джалилова;

13. Ул. Ак. Гасана Алиева;

14. Ул. Гюляры Гадирбековой;

15. Ул. Истиглалийят;

16. Ул. Дж. Гаджибейли;

17. Ул. А.Агаоглу;

18. Ул. М.Вагифа;

19. Ул. А. Демирчизаде;

20. Ул. Насиб бека Юсифбейли;

21. Ул. Я.В.Чемензаминли;

22. Ул. М.Араза;

23. Ул. Назыма Хикмета;

24. Ул. М. Мехдизаде;

25. Ул. Низами;

26. Ул. Сулеймана Рагимова;

27. Тбилисский проспект;

28. Просп. 8 Ноября;

29. Просп. Г. Гараева;

30. Просп. Строителей;

31. Просп. Нефтяников;

32. Просп. З. Алиевой, 32;

33. Просп. Азадлыг;

34. Просп. Азербайджана, 34;

35. Просп. Хатаи;

36. Просп. Ататюрка;

37. Просп. Парламента;

38. Просп. Ф.Х. Хойского.