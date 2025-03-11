Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной, проживающей в Испании

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной, проживающей в Королевстве Испания.

Об этом во вторник сообщили Day.Az в Госкомитете.

Было отмечено, что встреча, прошедшая под модераторством члена Общества азербайджанцев в Барселоне Гульнар Гаджиевой, началась с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтения памяти шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

"Сегодня Азербайджанское государство выработало новый концептуальный подход к развитию диаспоры, создав тем самым образцовую модель. Подход нашего государства к диаспоре рассчитан на ее дальнейшее укрепление", - отметил Ф.Мурадов.

В своём выступлении председатель Комитета отметил, что диаспорная политика, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и развиваемая Президентом Ильхамом Алиевым, перешла на новый этап, а диаспора действует в тесном единстве с Азербайджаном.

В заседании принял участие консул посольства Азербайджана в Испании Афган Халили.

На встрече была проведена видеопрезентация, связанная с деятельностью Комитета, Азербайджанскими домами за рубежом, Координационными советами, воскресными школами, многочисленными реализуемыми проектами.

Координатор Координационного совета азербайджанцев Испании по Барселоне, председатель Общества азербайджанцев в Барселоне и Азербайджанского дома в Барселоне Керим Керимов проинформировал о деятельности Совета и подчеркнул важность усиления деятельности азербайджанских общин, обществ и объединений.

Затем состоялся обмен мнениями и были даны ответы на вопросы по развитию диаспоры, поддержке стратегических инициатив, укреплению процесса общинизации и другим темам.

Также был заслушан отчет о деятельности Координационного совета, широко обсуждены достигнутые успехи и реализованные проекты.

Во встрече приняли участие азербайджанцы, проживающие в различных городах и регионах Испании, в том числе в Барселоне, Бильбао, Мадриде, Валенсии, Аликанте и других городах, а также в Португалии. Во встрече приняли участие более 120 наших соотечественников, среди которых были участники Летних лагерей диаспорской молодежи.

Наследник Карабахского хана Панахали хана, проживающий в Испании, участник III Летнего лагеря диаспорской молодежи в Шуше Магомедали Акберов был избран координатором Координационного совета азербайджанцев Испании по Испании, а участник IV Летнего лагеря диаспорской молодежи в Нахчыване Милана Сеидзаде - координатором по Португалии", - говорится в сообщении Госкомитета.