На территории страны выявлены 43 угольные ямы, использовавшиеся для незаконного производства древесного угля

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведённых сотрудниками Государственной службы экологической безопасности с целью предотвращения незаконного производства угля на территории страны, были обнаружены 43 угольные ямы, где незаконно производился древесный уголь, в таких районах как Гёйгёль, Гах, Шеки, Губа, Габала, Исмаиллы, Огуз и Астара.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

В ходе расследования были установлены лица, занимающиеся незаконным производством угля, и в отношении них составлены акты и протоколы, в результате чего наложен штраф в общей сумме 12 900 манатов. Угольные ямы были ликвидированы.