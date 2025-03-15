Обрушение в жилом доме в Барде

В экстренную службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о разрушении балкона жилого дома на улице Тебриз в городе Барда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Карабахского регионального центра и Государственной службы пожарной охраны министерства..

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что в результате обрушения балкона второго этажа двухэтажного жилого дома под завалами оказалась женщина.

Благодаря оперативным спасательным мероприятиям, проведённым силами министерства, пострадавшая была извлечена из-под завалов и передана бригаде скорой медицинской помощи.

В рамках мер безопасности жильцы дома были эвакуированы.