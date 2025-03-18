В Баку зафиксировано 32 градуса тепла

Сейчас в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксировано 32 градуса тепла.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 18 м/с.

В низменных районах температура тоже высокая - 31 градус, в Нахчыванской АР и горных районах 24 градуса тепла.

Сильный северо-западный ветер со скоростью 30 м/с дует в Габале.