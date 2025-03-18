https://news.day.az/society/1738227.html В Баку зафиксировано 32 градуса тепла Сейчас в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксировано 32 градуса тепла. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 18 м/с.
В Баку зафиксировано 32 градуса тепла
Сейчас в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксировано 32 градуса тепла.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 18 м/с.
В низменных районах температура тоже высокая - 31 градус, в Нахчыванской АР и горных районах 24 градуса тепла.
Сильный северо-западный ветер со скоростью 30 м/с дует в Габале.
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