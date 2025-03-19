В ряде регионов страны наблюдаются осадки и ветер

Обнародованы данные о фактической погоде в Азербайджане на 09:00 часов 19 марта.

Как передает Day.Az, со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны наблюдаются осадки и ветреная погода.

Отмечается, что в настоящее время в некоторых регионах преобладает северо-западный ветер: в Товузе его скорость достигает 20 м/с, в Мингячевире, Дашкесане, Нафталане и Ярдымлы - 18 м/с, в Шамахы - 16 м/с, в Шеки и Шуше - 15 м/с.

В горных районах выпал снег, высота снежного покрова в Шахдаге составляет 2 см.