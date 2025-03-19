В праздничные дни МВД будет работать в усиленном режиме - ФОТО
В дни праздника Новруз сотрудники органов внутренних дел продолжат свою службу в усиленном рабочем режиме.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Сообщалось, что в период празднования Новруза и других массовых мероприятий личный состав всех органов и частей МВД продолжит свою службу в усиленном рабочем режиме в целях обеспечения охраны общественного порядка, законности и правопорядка, выполнения служебных обязанностей на высоком уровне и в более организованном порядке.
В местах проведения массовых мероприятий, в том числе праздничных мероприятий, скопления людей будет увеличено количество сотрудников полиции, будет строго контролироваться охрана важных объектов.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории республики сотрудники Государственной дорожной полиции расширят профилактические и просветительские меры.
"Мы призываем участников движения соблюдать правила", - заявили в МВД.
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