В праздничные дни МВД будет работать в усиленном режиме

В дни праздника Новруз сотрудники органов внутренних дел продолжат свою службу в усиленном рабочем режиме.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщалось, что в период празднования Новруза и других массовых мероприятий личный состав всех органов и частей МВД продолжит свою службу в усиленном рабочем режиме в целях обеспечения охраны общественного порядка, законности и правопорядка, выполнения служебных обязанностей на высоком уровне и в более организованном порядке.

В местах проведения массовых мероприятий, в том числе праздничных мероприятий, скопления людей будет увеличено количество сотрудников полиции, будет строго контролироваться охрана важных объектов.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории республики сотрудники Государственной дорожной полиции расширят профилактические и просветительские меры.

"Мы призываем участников движения соблюдать правила", - заявили в МВД.