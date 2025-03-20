В заповеднике "Гала" массово отпраздновали Новруз

В Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" состоялось массовое красочное празднование Новруза под названием "Мелодии Весны", организованное Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Исполнительной властью Хазарского района, сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд, глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов, семьи шехидов, ветераны и старейшины района. К торжеству присоединились Республиканский центр развития детей и молодежи, Управление молодежи и спорта города Баку, профессиональные школы. В течение дня представители профессиональных училищ демонстрировали свое мастерство, на ремесленном рынке были представлены изделия ручной работы, а в археологическом и этнографическом музейном комплексе, расположенном под открытым небом, демонстрировались такие образцы древнего искусства, как гончарное дело, ковроткачество, камнерез. На сцене, установленной на площадке гала-заповедника, были представлены красочные музыкальные номера известных артистов, выступления танцевальных коллективов и ансамблей, фольклорных исполнителей.

Для гостей были организованы такие интересные мастер-классы, как уроки рисования, изготовление зерновых панно, амулетов и талисманов, кукол из ткани, рисование на холсте, кукольный театр и книжная ярмарка. Каждый почувствовал дух Новруза, попробовав себя в творчество. На протяжении всего праздника гости наблюдали за приготовлением национальных сладостей, наслаждались вкусными угощениями, искусно приготовленными мастерами, наслаждались музыкальными и танцевальными номерами. Пламя костров, веселые звуки народных игр и красочные мероприятия, украшавшие площадь, поддерживали истинный дух и традиции Новруза, а приход весны отразился в улыбках гостей. Организаторы подарили всем радость праздника.