В Сабирабаде простились с погибшим из-за лавины военнослужащим Али Имановым

В Сабирабаде простились с военнослужащим срочной действительной военной службы Имановым Али Тариэль оглу, погибшим в результате схода снежной лавины. Его тело было обнаружено минувшим днем.

Как сообщает Day.Az, тело Али Иманова доставили в село Муган Гянджели в Сабирабаде, где он родился и вырос. Состоялась церемония прощания с погибшим.

Али Иманова похоронили на кладбище села. На похоронах присутствовали члены его семьи, представители Исполнительной власти района, правоохранительных органов, общественности и военнослужащие.

Отметим, что Иманов Али Тариэль оглу, 2006 года рождения, отправился на действительную военную службу в апреле 2024 года.

Напомним, что 19 марта солдаты Иманов Али Тариэль оглу и Гамидов Руслан Рустам оглу, возвращаясь с места несения службы, расположенного на территории Гедабейского района, попали под снежную лавину в туманную погоду.