В Баку изменится схема движения одного из автобусных маршрутов

26 марта в связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде, расположенном на улице номер 6 в Кешля, будет полностью ограничено движение транспортных средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана(AYNA).

В связи с ограничением движение автобусов маршрута №32 временно будет организовано по улице Алишир Навои.