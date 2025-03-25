https://news.day.az/society/1739764.html В Баку изменится схема движения одного из автобусных маршрутов 26 марта в связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде, расположенном на улице номер 6 в Кешля, будет полностью ограничено движение транспортных средств. Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана(AYNA).
В Баку изменится схема движения одного из автобусных маршрутов
26 марта в связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде, расположенном на улице номер 6 в Кешля, будет полностью ограничено движение транспортных средств.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана(AYNA).
В связи с ограничением движение автобусов маршрута №32 временно будет организовано по улице Алишир Навои.
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