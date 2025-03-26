https://news.day.az/society/1739934.html Азербайджан и ЮНЕСКО укрепляют связи в сфере образования Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев провел встречу с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по образованию Стефанией Джаннини в рамках "Глобального министерского диалога по научной дипломатии" ЮНЕСКО.
Азербайджан и ЮНЕСКО укрепляют связи в сфере образования
Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев провел встречу с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по образованию Стефанией Джаннини в рамках "Глобального министерского диалога по научной дипломатии" ЮНЕСКО.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом разместило на своем официальном аккаунте в X Постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО.
В ходе встречи стороны обсудили текущее сотрудничество и перспективы его развития в сфере образования.
Ранее делегация под руководством Эмина Амруллаева также провела встречу с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидией Брито.
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