Азербайджан и ЮНЕСКО укрепляют связи в сфере образования

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев провел встречу с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по образованию Стефанией Джаннини в рамках "Глобального министерского диалога по научной дипломатии" ЮНЕСКО.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом разместило на своем официальном аккаунте в X Постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО.

В ходе встречи стороны обсудили текущее сотрудничество и перспективы его развития в сфере образования.

Ранее делегация под руководством Эмина Амруллаева также провела встречу с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидией Брито.