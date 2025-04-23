В Азербайджане будет ужесточен один из штрафов

Развитие аграрного сектора Азербайджана во многом зависит от ирригационного земледелия. В 2024 году на цели орошения было использовано 9,256 млрд кубометров воды, при этом около 2,5 млрд кубометров потеряны.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник Службы государственного надзора за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Рафиг Асланов в ходе общественных слушаний в Комитете Милли Меджлиса по аграрной политике.

Он подчеркнул, что принимаются меры по улучшению системы орошения, включая корректировку графиков водораспределения и восстановление оросительных каналов. На данный момент построено и отремонтировано 4800 км оросительных каналов, введено в эксплуатацию более 3000 артезианских скважин. Ведутся работы по строительству новых водохранилищ, реконструкции Ширванского канала и проектированию Карабахского канала.

Улучшено водоснабжение на площади 556 тыс. гектаров, а площадь орошаемых земель увеличена более чем на 200 тыс. гектаров. По поручению Президента проводится координация строительства водохозяйственных объектов на освобождённых территориях, а также создаётся электронная карта водных ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура.

Одновременно продолжается работа по усилению ответственности за неэффективное использование воды. Повышение дисциплины водопользования и внедрение современных технологий позволит снизить потери. На сегодняшний день современные системы орошения охватывают около 10% площадей, но к 2040 году планируется довести этот показатель до 100%.