Венгерский университет откроет программу для студентов Азербайджана по обучению фармацевтики
Азербайджанские студенты смогут пройти программу интенсивного обучения фармацевтики в Печском университете Венгрии.
Как передает Day.Az, об этом сказал доцент кафедры фармацевтики Печского университета Андраш Фиттлер на проходящей в Баку международной конференции на тему "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".
По его словам, в Азербайджане существует значительный потенциал для подготовки специалистов как на уровне бакалавриата, так и магистратуры, которым важно расширять свои знания и практические навыки в сфере промышленной фармации.
"Для этого мы совместно с промышленными экспертами и фармацевтическим заводом PanoPharma разработали специальную программу. Она позволит студентам и выпускникам пройти интенсивное обучение с акцентом на прикладные аспекты фармации, что, безусловно, будет способствовать развитию фармацевтической отрасли Азербайджана", - подчеркнул он.
Фиттлер напомнил, что фармацевтический факультет Печского университета предлагает пятилетнюю магистерскую программу по фармации, а также программу бакалавриата по биотехнологии, реализуемую совместно с медицинским факультетом.
"При университете действуют клиники и научные центры, которые играют ключевую роль в подготовке специалистов и проведении актуальных исследований в области медицины, биотехнологий и фармации",- сказал Фиттлер.
По его словам, сегодня в вузе обучаются почти 30 азербайджанских студентов.
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