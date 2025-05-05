Венгерский университет откроет программу для студентов Азербайджана по обучению фармацевтики

Азербайджанские студенты смогут пройти программу интенсивного обучения фармацевтики в Печском университете Венгрии.

Как передает Day.Az, об этом сказал доцент кафедры фармацевтики Печского университета Андраш Фиттлер на проходящей в Баку международной конференции на тему "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

По его словам, в Азербайджане существует значительный потенциал для подготовки специалистов как на уровне бакалавриата, так и магистратуры, которым важно расширять свои знания и практические навыки в сфере промышленной фармации.

"Для этого мы совместно с промышленными экспертами и фармацевтическим заводом PanoPharma разработали специальную программу. Она позволит студентам и выпускникам пройти интенсивное обучение с акцентом на прикладные аспекты фармации, что, безусловно, будет способствовать развитию фармацевтической отрасли Азербайджана", - подчеркнул он.

Фиттлер напомнил, что фармацевтический факультет Печского университета предлагает пятилетнюю магистерскую программу по фармации, а также программу бакалавриата по биотехнологии, реализуемую совместно с медицинским факультетом.

"При университете действуют клиники и научные центры, которые играют ключевую роль в подготовке специалистов и проведении актуальных исследований в области медицины, биотехнологий и фармации",- сказал Фиттлер.

По его словам, сегодня в вузе обучаются почти 30 азербайджанских студентов.