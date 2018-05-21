В Гяндже завершился отборочный тур футбольного турнира Neymar Jr’s Five - ФОТО

В Азербайджане проходит третий футбольный турнир Neymar Jr's Five, организованный при поддержке министерства молодежи и спорта, Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) и компании ASEP (Azfar Sport Events & Promotion). Об этом сообщили Trend в пресс-службе турнира, передает Day.Az.

В Гяндже завершился отборочный тур футбольного турнира Neymar Jr's Five с участием 41 команды. По правилам турнира в национальный финал из Гянджи могут попасть только две команды - этого добились "Топаз" и "Терегги".



"После того, как я узнал про турнир, собрал друзей, и мы создали команду. В течение десяти дней мы тренировались в спортзалах, и радует, что мы пробились в финал. Попытаемся добиться успеха и в Баку", - отметил капитан команды "Терегги" Шариф Гасанов.



Следует отметить, что несколько игроков команды "Терегги" уже участвовали в национальном финале 2017 года.



Neymar Jr's Five, организованный знаменитым игроком Неймаром, дает возможность молодым талантам проявить себя и выиграть возможность отправиться на мировой финал турнира в Бразилию.

Neymar Jr's Five - это глобальный турнир "пять на пять", который объединяет игроков со всех уголков мира с общей страстью - футболом. В 2017 году в турнире приняли участие более 100 000 игроков из 53 стран, включая и Азербайджан. В текущем году турнир будет еще масштабнее. Более 60 стран с шести континентов уже проводят отборочные турниры, в которых игроки соревнуются за победу в национальном финале и билет на мировой финал, который в третий раз пройдет в Instituto Projeto Неймара-младшего в Прайя-Гранде, Бразилии, 21 июля.

В Азербайджане отборочные туры проходят при поддержке AFFA: в Гяндже - 20 мая, Лянкяране - 27 мая и в Баку - 1, 2 и 3 июня. Национальный финал пройдет в Баку 17 июня.

В турнире могут принять участие команды из шести игроков, четверо участников должны быть в возрасте 16-25 лет, а двое игроков могут быть и старше 25 лет. Для подачи заявок, пройдите по ссылке и заполните форму заявки: https://win.gs/2jFJyVZ.

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