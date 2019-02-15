Лига Европы: результаты всех матчей 1/16 финала - ВИДЕО

Вчера прошли матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Как передает Day.Az, самый неожиданный результат был зафиксирован в Беларуси, где лондонский "Арсенал" проиграл местному БАТЭ со счетом 0:1.

"Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия) - 1:2

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Селтик" (Шотландия) - "Валенсия" (Испания) - 0:2

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"Шахтер" (Украина) - "Айнтрахт" (Ф, Германия) - 2:2

"Спортинг" (Португалия) - "Вильярреал" (Испания) - 0:1

"Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия) - 1:3

"Брюгге" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:1

"Виктория" (Чехия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 2:1

"Краснодар" (Россия) - "Байер" (Германия) - 0:0

"БАТЭ" (Беларусь) - "Арсенал" (Англия) - 1:0

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"Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания) - 0:1

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"Олимпиакос" (Греция) - "Динамо" (Киев, Украина) - 2:2

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"Галатасарай" (Турция) - "Бенфика" (Португалия) - 1:2

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"Рапид" (Австрия) - "Интер" (Италия) - 0:1

"Ренн" (Франция) - "Бетис" (Испания) - 3:3

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"Славия" (Чехия) - "Генк" (Бельгия) - 0:0

"Фенербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия) - 1:0

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