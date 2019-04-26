"Хетафе" расписал нулевую ничью с Реалом и сохранил место в зоне Лиги чемпионов - ВИДЕО
26 апреля 2019 09:49 241
Матч 34-го тура Примеры завершился сухой ничьей, передает Day.Az со ссылкой на campeones.ua.
"Хетафе" - "Реал Мадрид" 0:0
"Хетафе": Сория - Суарес, Гонсалес, Микель, Кабрера - Дуро (Портильо, 72), Максимович, Арамбарри, Оливера (Анхель, 57) - Молина, Мата (Саис, 84).
"Реал Мадрид": Навас - Карвахаль, Варан, Начо, Регилон - Вальверде (Кроос, 78), Каземиро, Иско - Б. Диас (Васкес, 71), Бензема, Бэйл (Асенсио, 71).
Предупреждения: Суарес - Иско, Вальверде, Начо.
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