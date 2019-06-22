"Бостон" подпишет контракт с одним из самых высоких баскетболистов в истории - ФОТО
"Бостон Селтикс" договорился о подписании контракта с сенегальским центровым Тако Фоллом. Стороны заключат соглашение типа Exhibit 10 соглашение 8 июля, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня
Рост Фолла составляет 231 см, вес - 141 кг. С 2015 по 2019 год 23-летний игрок выступал за команду университета Центральной Флориды.
Он выставил свою кандидатуру на прошедший драфт Национальной баскетбольной ассоциации, но не был выбран.
Самыми высокими игроками в истории НБА являются Георге Мурешан и Мануте Бол, рост которых тоже составляет 231 см.
Контракт типа "Exhibit 10" позволяет баскетболисту выступать за филиал клуба в Джи-лиге. До начала регулярного чемпионата такое соглашение может быть преобразовано в двустороннее.
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