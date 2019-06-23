Нынешний тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попал в рейтинг от 90min, в котором собраны семь игроков, разрушивших вою карьеру одним неудачным трансфером.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, таковым для Шевченко стал переход из "Милана" в "Челси" в 2006 году, на тот момент обошедшийся хозяину лондонского клуба Роману Абрамовичу в 64 миллиона долларов. Кстати, как сообщали тогда британские СМИ, в Лондоне на счет украинца ежедневно капало 35 тысяч долларов зарплаты. Впрочем, не стоит забывать, что выступления за "Челси" у Андрея Шевченко не заладились и по двум другим причинам - проблемы со спиной и разногласия с тогдашним коучем "синих" Жозе Моуринью.

Помимо Шевы, в топ игроков, сломавших карьеру одним трансфером, попали:

Фернандо Торрес - из "Ливерпуля" в "Челси" в 2011-м;

Джек Родуэлл - из "Эвертона" в "МанСити" в 2012-м;

Алексис Санчес - из "Арсенала" в "МЮ" в 2018-м;

Энди Кэрролл - из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" в 2011-м;

Робиньо - из "Реала" в "МанСити" в 2008-м;

Кака - из "Милана" в "Реал" в 2009-м.

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