Во второй день соревнований по дзюдо в рамках вторых Европейских игр азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев (73 кг) в финале уступил шведу Томми Масиасу и завоевал серебряную медаль, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что Оруджев на старте одолел дзюдоиста из Монако Седрика Бесси (Монако), а затем прошел итальянского спортсмена Фабио Басиле. Азербайджанский дзюдоист в четвертьфинале одолел армянского соперника Фердинанда Карапетяна и вышел в полуфинал. В полуфинале же Оруджев одолел представителя Греции Георгиоса Азоидиса.

Отметим, что ранее азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) в схватке за бронзовую медаль одолел грузинского дзюдоиста Лашу Шавдатуашвили.

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