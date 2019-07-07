Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри подтвердил реванш с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом в воскресенье сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Реванш с Уайлдером подтвержден, контракт подписан. Бой состоится 22 февраля 2020 года. На этот раз я не простаивал три года. На этот раз я не уходил в запои. И на этот раз я нокаутирую его", - заявил Фьюри.

16 июня 30-летний британец нокаутировал немца Тома Шварца в бою за звание линейного чемпиона мира. Во втором раунде Фьюри отправил Шварца в нокдаун, а после провел добивание, в результате чего рефери принял решение остановить бой.

Фьюри остается непобежденным, на его счету 28 побед и одна ничья. Уайлдер также не потерпел ни одного поражения в профессиональном боксе. На его счету 41 победа, 40 из них нокаутом, и одна ничья.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером прошел в ночь на 2 декабря 2018 года. Впервые в карьере американец не сумел одержать победу. Бой завершился вничью. Уайлдер сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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