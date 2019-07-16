Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" приобрел марокканского футболиста Файсала Рерраса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на клуб.

Как отмечается, контракт с футболистом рассчитан на два года.

Последним клубом 26-летнего Рерраса был "Безье", выступающий в третьей по уровню лиге Франции.

Реррас, родившийся в Бельгии, за свою карьеру также выступал в таких клубах, как "Визе", "Сент-Трюйден", "Мехелен", "Харт оф Мидлотиан" и "Хиберниан".

В составе сборной Марокко футболист провел один матч.

Напомним, что в текущее трансферное окно "Карабах" также осуществил трансферы бразильца Аилтона Сильвы и испанца Хайме Родригеса.

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