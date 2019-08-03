Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" оценил стоимость полузащитника команды Лероя Сане в размере €150 млн. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на немецкое издание Suddeutsche Zeitung, передает Day.Az.

По информации источника руководство клуба объявило такую цену из-за недавнего перехода португальца Жоау Фелиша из "Бенфики" в мадридский "Атлетико" за €126 млн. "Манчестер Сити" считает, что 23-летний немецкий полузащитник имеет преимущество над Фелишем. Сане обладает опытом игры в серьезном европейском клубе, что позволяет считать сумму в €150 млн адекватной трансферному рынку.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на полузащитника является мюнхенская "Бавария". Однако немецкий клуб не планировал отдавать за игрока больше €100 млн.

Сане перешел в "Манчестер Сити" из "Шальке" в 2016 году. На его счету 133 матча в составе английского клуба, в которых он забил 39 мячей и сделал 45 передач. За немецкую команду Сане провел 57 встреч, отметившись 13 голами и восьмью передачами. В составе национальной сборной полузащитник провел 21 матч и забил пять мячей.

Немец дважды выигрывал чемпионат Англии (2018, 2019) и Кубок английский лиги (2018, 2019). Также у него в активе победы в Кубке и Суперкубке Англии (2019).

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