Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси получил травму правой ноги и пропустит предсезонный тур команды по США. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отмечается, что 32-летний Месси почувствовал боль в ноге во время тренировки в понедельник.

После проведенного обследования было принято решение не включать его в состав на тур в США, во время которого "Барселона" проведет два матча против итальянского "Наполи".

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