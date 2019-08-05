https://news.day.az/sport/1144793.html Месси пропустит предсезонный тур "Барселоны" по США из-за травмы
Месси пропустит предсезонный тур "Барселоны" по США из-за травмы
Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси получил травму правой ноги и пропустит предсезонный тур команды по США. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отмечается, что 32-летний Месси почувствовал боль в ноге во время тренировки в понедельник.
После проведенного обследования было принято решение не включать его в состав на тур в США, во время которого "Барселона" проведет два матча против итальянского "Наполи".
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