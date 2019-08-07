Футболисты голландского "Аякса" сыграли вничью с греческим ПАОКом со счетом 2:2 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Греции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе "Аякса" голы забили Хаким Зиеш (10-я минута) и Клас-Ян Хюнтелар (57), вышедший на замену на 32-й минуте вместо Каспера Дольберга. У греческого клуба отличились Чуба Акпом (32) и Лео Матос (39).

Ответный матч пройдет 13 августа в Амстердаме.

В сезоне-2018/19 "Аякс" выиграл чемпионат Нидерландов и завоевал кубок страны. Кроме того, клуб из Амстердама дошел до полуфинала Лиги чемпионов, поочередно обыграв в плей-офф мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". В 1/2 финала "Аякс" по сумме двух встреч уступил английскому "Тоттенхэму". ПАОК в сезоне-2018/19 в третий раз в истории стал чемпионом Греции и в седьмой раз - обладателем кубка страны.

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