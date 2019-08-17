https://news.day.az/sport/1148063.html "Барселона" лишилась Суареса
"Барселона" лишилась Суареса
"Барселона" в первом туре чемпионата Испании потерпела поражение в Бильбао от местного "Атлетика" со счетом 0:1. Кроме того, "сине-гранатовые" лишились одного из лидеров - Луиса Суареса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Уругвайский нападающий вышел в стартовом составе, но еще до перерыва получил травму и был заменен. У Суареса был выявлено повреждение мышцы правой голени. Точные сроки выздоровления футболиста пока не известны.
Суарес - не единственная потеря чемпионов Испании. Из-за травмы вынужден пропустить старт сезона капитан "Барселоны" Лионель Месси.
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