Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович отметился дублем в матче Главной лиги футбола (MLS) против "Сиэтл Саундерс". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Гэлакси" остался в меньшинстве уже на шестой минуте матча: защитник команды Даниэль Стэрес получил красную карточку. На 42-й минуте "Гэлакси" пропустили первый мяч. Отличился Рауль Руидиас. Ибрагимович сравнял счет, поразив ворота ударом головой. На 65-й минуте швед реализовал пенальти и оформил дубль. "Сиэтл" ушел от поражения благодаря мячу, который защитник "Гэлакси" Йорген Шервек забил в свои ворота.

37-летний Ибрагимович довел количество своих голов в чемпионате до 20. Он занимает второе место в гонке бомбардиров, на четыре мяча отставая от мексиканца Карлоса Велы.

Гэлакси занимает третью строчку в Западной конференции. В активе команды 41 очко.

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