https://news.day.az/sport/1148240.html Видаль может сменить "Барселону" на "Интер"
Видаль может сменить "Барселону" на "Интер"
Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль может в ближайшее время стать игроком "Интера". Клубы ведут переговоры о переходе 32-летнего чилийца, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Барселона" хотела бы продать Видаля за 20 миллионов евро. "Интер" настаивает на аренде футболиста. Клубы постараются прийти к общему знаменателю до закрытия трансферного окна.
Артуро Видаль пришел в "Барселону" год назад из мюнхенской "Баварии". У чилийца есть богатый опыт выступлений в Италии. С 2011 по 2015 он выступал за туринский "Ювентус" и четыре раза становился чемпионом страны.
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