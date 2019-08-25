Форвард "Баварии" Роберт Левандовски подтвердил, что близок к заключению нового соглашения с клубом, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

Отвечая на вопрос "Действительно ли контракт согласован на 99%", поляк сказал: "Пока нет. Пожалуй, на 95%".

Ранее сообщалось, что новое соглашение Левандовского с мюнхенцами будет рассчитано до 2023 года.