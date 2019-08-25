https://news.day.az/sport/1150145.html Левандовски о согласовании нового контракта с «Баварией»
Левандовски о согласовании нового контракта с «Баварией»
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски подтвердил, что близок к заключению нового соглашения с клубом, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.
Отвечая на вопрос "Действительно ли контракт согласован на 99%", поляк сказал: "Пока нет. Пожалуй, на 95%".
Ранее сообщалось, что новое соглашение Левандовского с мюнхенцами будет рассчитано до 2023 года.
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