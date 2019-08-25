"Ливерпуль" довел победную серию в Английской премьер-лиге (АПЛ) до 12 матчей подряд, установив рекорд клуба. Об этом сообщается в Twitter Opta, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Достичь этого результата мерсисайдцам удалось благодаря победе над "Арсеналом" (3:1) в игре четвертого тура чемпионата страны. Красные уже выигрывали 12 встреч подряд в первенстве Англии, но произошло это в 1990 году - за два года до создания АПЛ.

"Ливерпуль", набрав девять очков в трех матчах, возглавляет турнирную таблицу первенства страны. В прошлом сезоне, который красные завершили девятью победами подряд, мерсисайдцы завоевали серебряные медали.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!