Луис Энрике давно не обновлял страницу в "Твиттере" - с 20 марта этого года. После загадочного ухода из сборной Испании с туманной формулировкой "по семейным обстоятельствам" он практически не появлялся в публичном пространстве и вёл замкнутый образ жизни. Теперь понятно - почему. Вечером 29 августа тренер нарушил молчание в сети по трагическому поводу.

Как передает Day.Az, об этом пишет championat.com.

"Наша дочь Ксана скончалась сегодня днём в возрасте 9 лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой (рак костей. - Прим. "Чемпионата"), - говорилось в сообщении. - Мы благодарны за все проявления любви, полученные в течение этих месяцев, и выражаем признательность за деликатность и понимание. Также хотели бы поблагодарить персонал больниц Сан-Хуан-де-Де и Сан-Пау за их самоотверженность и лечение, врачей, медсестер и всех волонтёров. Особо упомянем команду паллиативных священников Сан-Хуан-де-Деу. Мы будем скучать по тебе, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты станешь звездой, которая ведет нашу семью. Отдыхай, Ксанита".

Трагедия Луиса Энрике, кажется, никого в футбольном мире не оставила равнодушным. Всего за пару часов поддержку тренеру "сердечком" выразили более 150 тысяч человек и более 30 тысяч пользователей оставили под печальным сообщением слова поддержки. Друзья, коллеги, сослуживцы скорбят вместе с бывшей звездой "Реала", "Барселоны" и сборной Испании. В такие минуты нет конкурентов и соперников - горе объединяет.

Серхио Рамос: "Мистер, вся наша поддержка и любовь тебе и твоей семье. Нет слов, но мы всегда рядом с тобой".

Николас Пареха: "Мои глубочайшие соболезнования. Сил всей семье".

Давид Сильва: "Много сил всей семье и мои искренние соболезнования".

Альваро Мората: "Нет слов, которые могли бы утешить вас в эти трудные моменты, мистер, но отсюда мы посылаем вам всю силу и любовь мира. Пусть Ксана покоится с миром".

Гаиска Мендьета: "Очень трудно, если не сказать - невозможно найти слова, когда жизнь поражает тебя таким образом! Мои самые искренние соболезнования и вся моя любовь - Луису Энрике и его семье".

Серхио Бускетс: "Без слов... Сил тебе и всей твоей семье, Мистер. Покойся с миром, Ксана".

Не остался в стороне от тренерского горя и самый гениальный из бывших подопечных Лучо. "Мои соболезнования Луису Энрике и всей его семье в такие тяжёлые моменты, - написал Лионель Месси в "сториз" "Инстаграма". - Мы с вами, мистер, всех сил мира".

Луис Энрике никогда не выставлял личную жизнь напоказ. Наоборот - тщательно скрывал от посторонних, оберегая самых близких от чрезмерного внимания. Англо- и испаноязычные страницы в "Википедии" даже не содержат информации о спутнице жизни знаменитого футболиста. Елена Куллель - непубличная личность. Замуж за Луиса она вышла в конце 1997 года в Барселоне. Пара воспитывала трёх детей - сына Пако, дочек Сиру и Ксану. О тяжёлом недуге Ксаны тоже до последнего никто не знал - кроме членов семьи.

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