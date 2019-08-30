https://news.day.az/sport/1151869.html Определен календарь матчей "Карабаха" в групповом этапе ЛЕ
Определен календарь матчей "Карабаха" в групповом этапе ЛЕ
Определен календарь матчей футбольного клуба "Карабах" в групповом этапе Лиги Европы.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт УЭФА, Агдамский клуб 19 сентября сыграет в первом матче на родном поле против "Севильи", передает Day.Az.
В 5-м туре команда Гурбана Гурбанова будет гостем "Севильи", а в последнем туре примет "Дюделанж".
I тур
19 сентября
"Карабах" - "Севилья"
II тур
3 октября
"Дюделанж" - "Карабах"
III тур
24 октября
"Карабах" - АПОЭЛ
IV тур
7 ноября
АПОЭЛ - "Карабах"
V тур
28 ноября
"Севилья" - "Карабах"
VI тур
12 декабря
"Карабах" - "Дюделанж".
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