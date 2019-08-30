Определен календарь матчей футбольного клуба "Карабах" в групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт УЭФА, Агдамский клуб 19 сентября сыграет в первом матче на родном поле против "Севильи", передает Day.Az.

В 5-м туре команда Гурбана Гурбанова будет гостем "Севильи", а в последнем туре примет "Дюделанж".

I тур

19 сентября

"Карабах" - "Севилья"

II тур

3 октября

"Дюделанж" - "Карабах"

III тур

24 октября

"Карабах" - АПОЭЛ

IV тур

7 ноября

АПОЭЛ - "Карабах"

V тур

28 ноября

"Севилья" - "Карабах"

VI тур

12 декабря

"Карабах" - "Дюделанж".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!