https://news.day.az/sport/1151889.html Нурмагомедов назвал имя следующего соперника
Нурмагомедов назвал имя следующего соперника
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет провести бой с Тони Фергюсоном после поединка с Дастином Порье.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он заявил во время телеконференции с журналистами.
"Следующим бой за титул давно заслужил Тони Фергюсон. Только он", - сказал Нурмагомедов.
Поединок Нурмагомедова и Фергюсона ранее неоднократно срывался.
Россиянин ближайший бой проведет 7 сентября в Абу-Даби с американцем Порье.
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