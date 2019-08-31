Для меня большое достижение выступать в финалах 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике и завоевать медали турнира. Об этом сказала в субботу Trend юная гимнастка Алина Гезалова, передает Day.Az.

Гезалова заняла первое место в упражнении с мячом и второе место в упражнении со скакалкой среди гимнасток в возрастной категории "юниоры".

"Я испытывала волнение, выходя на ковер, но удалось собраться и выполнить упражнения. Показала хороший результат в композиции с мячом, но все равно буду еще больше работать и тренироваться с этим предметом. Конечно, сегодня на соревнованиях получилось не все, и поэтому впереди еще много работы", - добавила юная спортсменка.

Соревнования 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике проходят 29-31 августа. Сегодня, в заключительный день соревнований, проходят финалы по отдельным предметам.

В трёхдневном турнире участвуют более 100 гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, клуб "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Дворец водных видов спорта, спортивный клуб "Забрат", клуб "GymKids", спортивную школу министерства внутренних дел Азербайджана, Культурный центр "Зиря", спортсменки из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, а также поселка Шаган.

Соревнования проходят в возрастных категориях "малыши" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 гг.), "юниоры" (2004-2006 гг.) и "взрослые" (2003 года рождения и старше).

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