Футболист получил автомобиль за один гол в матче чемпионата - ФОТО
Региональный общественный фонд им. Ахмат-Хаджи Кадырова подарил автомобиль полузащитнику грозненского "Ахмата" Бернарду Берише за гол в матче чемпионата России по футболу с "Тамбовом". Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил президент "Ахмата" Магомед Даудов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Матч "Ахмат" - "Тамбов" прошел в субботу в Грозном и завершился вничью со счетом 1:1. Бериша забил гол и был признан лучшим игроком матча.
"После завершения матча между командами "Ахмат" и "Тамбов" полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - генерального спонсора "Ахмата" - автомобиль. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, не удержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы", - написал Даудов.
"Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе восемь очков после восьми матчей.
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