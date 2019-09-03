Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку против американца Дастина Порье. Слова спортсмена приводятся на сайте Первого канала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я ментально готовлюсь, что я должен буду драться не только 25 минут, а всю ночь, если нужно", - заявил Нурмагомедов. Также он назвал Порье хорошим бойцом, который "побывал во многих войнах". При этом, отметил россиянин, к своему сопернику он не испытывает ничего, кроме уважения.

Россиянин встретится с Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 7 сентября. Спортсмены проведут бой за объединение титулов. Нурмагомедов - действующий чемпион организации в легком весе. Порье - обладатель временного титула. Отмечалось, что за поединок с американцем Нурмагомедов заработает больше, чем за поединок с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. У Порье 25 побед при пяти поражениях.

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