Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт озвучил имя бойца смешанных единоборств, который будет следующим соперником победителя титульного боя UFC между действующим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Им станет Тони Фергюсон, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Если Тони Фергюсон будет готов, то он получит следующий чемпионский бой, - заявил Уайт, слова которого приводит Спортс.Ru со ссылкой на ESPN. - Фергюсону были предложены соответствующие возможности. Так что если он готов, то да - он соперник для победителя боя Нурмагомедов - Порье".

Напомним, что титульный бой между Нурмагомедовым и Порье состоится седьмого сентября в Абу-Даби. Накануне спортсмены прошли процедуру взвешивания. Оба бойца уложились в требуемые 70,3 килограмма. Однако Хабибу для этого пришлось сделать неординарный поступок.