В Национальной арене гимнастики стартовал заключительный день соревнований Чемпионата мира - ФОТО
В Национальной арене гимнастики в Баку 22 сентября стартовал заключительный день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сегодня пройдут финалы команд в групповых упражнениях с пятью мячами, с тремя обручами и двумя парами булав.
Команда Азербайджана выступит в финале групповых упражнений с тремя обручами и двумя парами булав. В состав команды входят Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.
37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.
Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").
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