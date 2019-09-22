В Национальной арене гимнастики в Баку 22 сентября стартовал заключительный день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдут финалы команд в групповых упражнениях с пятью мячами, с тремя обручами и двумя парами булав.

Команда Азербайджана выступит в финале групповых упражнений с тремя обручами и двумя парами булав. В состав команды входят Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

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