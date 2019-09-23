https://news.day.az/sport/1158982.html Азербайджанский гимнаст взял «золото» на Кубке мира в России
Азербайджанский гимнаст взял «золото» на Кубке мира в России
В Хабаровске (Россия) состоялся Кубок мира по батутной гимнастике и тамблингу. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.
Единственный представитель Азербайджана в соревнованиях Кубка по тамблингу Михаил Малкин показал высочайший результат в упражнениях на акробатической дорожке, оставив позади своих соперников.
С 76.300 баллами он стал обладателем золотой медали Кубка мира. Второе и третье места заняли россияне.
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