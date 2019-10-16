Сборная Италии разгромила Лихтенштейн (5:0) в отборе Евро-2020, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Итальянцы выиграли 9 матчей подряд впервые за 81 год.

Команда Роберто Манчини повторила рекорд сборной Италии, установленный в 1938 году под руководством тренера Витторио Поццо.

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