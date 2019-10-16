https://news.day.az/sport/1166342.html Италия выиграла 9 матчей подряд и повторила рекорд - ВИДЕО
Италия выиграла 9 матчей подряд и повторила рекорд - ВИДЕО
Сборная Италии разгромила Лихтенштейн (5:0) в отборе Евро-2020, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Итальянцы выиграли 9 матчей подряд впервые за 81 год.
Команда Роберто Манчини повторила рекорд сборной Италии, установленный в 1938 году под руководством тренера Витторио Поццо.
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