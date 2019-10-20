Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте заявил, что его клуб не нуждается в услугах шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Ранее Ибрагимович заявил, что хотел бы вернуться в миланский клуб, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Контракт 38-летнего Златана Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" близится к завершению. Сам Златан говорил, что хотел бы вернуться в Серию А, а именно в "Интер", за который он выступал с 2006 по 2009 годы.

Однако главный тренер миланцев Антонио Конте считает, что его команда способна побороться за скудетто и без шведского ветерана. "Уважаю Златана. Он вошел в историю, как великий игрок. Но он футболист не моего клуба", - заявил Конте.