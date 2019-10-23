Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон поделился видео с тренировок, где он отрабатывает борьбу. Ролик доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

35-летний боец продемонстрировал на камеру работу с борцовским манекеном. Фергюсон совершил бросок с прогибом, затем вновь бросил снаряд. После этого боец поднял его на плечи и упал уже вместе с манекеном, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Работаю с тирамису по-доброму", - написал он, очевидно имея в виду россиянина Хабиба Нурмагомедова. Фергюсон не в первый раз называет потенциального соперника тирамису, намекая на проблемы последнего при весогонке.

Фергюсон и Нурмагомедов могли встретиться в октагоне четыре раза. Американец считается возможным соперником российского бойца, возвращение которого в клетку запланировано на весну 2020 года.

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