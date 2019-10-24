Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской "Славией", передает "Чемпионат".

Месси стал первым футболистом в истории, которые забивал в 15 розыгрышах самого престижного клубного турнира Старого света подряд.

Всего же на счету Лео 113 голов. Впереди по этому показателю лишь форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (127).

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