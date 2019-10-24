https://news.day.az/sport/1168682.html Месси установил очередное историческое достижение в Лиге чемпионов
Месси установил очередное историческое достижение в Лиге чемпионов
Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской "Славией", передает "Чемпионат".
Месси стал первым футболистом в истории, которые забивал в 15 розыгрышах самого престижного клубного турнира Старого света подряд.
Всего же на счету Лео 113 голов. Впереди по этому показателю лишь форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (127).
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